غدًا.. انطلاق معسكر منتخب الجوجيتسو استعدادًا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو عن انطلاق المعسكر التدريبي المفتوح للمنتخب الوطني للجوجيتسو، والجرابلينج، والكومبات جوجيتسو "بنين وبنات"، وذلك غدًا الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، بصالة الجودو رقم 1 بمجمع الصالات بالمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي.

ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب التحضير للمشاركات والبطولات الدولية القادمة، ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

وأكد الاتحاد أن المشاركة في المعسكر تقتصر على المدربين المعتمدين والمسجلين بالاتحاد، وحاملي الأحزمة السوداء المعتمدة رسميًا والحاصلين على كارنيه عضوية ساري، إضافة إلى العناصر المميزة من اللاعبين الحاصلين على بطولات الجوجيتسو والجرابلينج لموسم 2024-2025، والمسجلين بعضوية الاتحاد لموسم 2025-2026، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية "بنين – بنات".

وشدد اتحاد الجوجيتسو على الالتزام بالموعد المحدد للتجمع، حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء التدريب، ولن تقبل أي أعذار، كما أوضح أن الوحدة التدريبية الأولى ستقام بالبدلة الرسمية، بينما ستخصص الوحدة التدريبية الثانية لتدريبات الجرابلينج بدون البدلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو تكليف الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد، بمهمة الإشراف العام على المنتخبات الوطنية للجوجيتسو والجرابلينج، ليتولى الإشراف الفني والإداري على المعسكر، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة المدربين بالاتحاد.