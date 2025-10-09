قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
رياضة

غدًا.. انطلاق معسكر منتخب الجوجيتسو استعدادًا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

منتخب مصر للجوجيتسو
منتخب مصر للجوجيتسو
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو عن انطلاق المعسكر التدريبي المفتوح للمنتخب الوطني للجوجيتسو، والجرابلينج، والكومبات جوجيتسو "بنين وبنات"، وذلك غدًا الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، بصالة الجودو رقم 1 بمجمع الصالات بالمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي.

ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب التحضير للمشاركات والبطولات الدولية القادمة، ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

وأكد الاتحاد أن المشاركة في المعسكر تقتصر على المدربين المعتمدين والمسجلين بالاتحاد، وحاملي الأحزمة السوداء المعتمدة رسميًا والحاصلين على كارنيه عضوية ساري، إضافة إلى العناصر المميزة من اللاعبين الحاصلين على بطولات الجوجيتسو والجرابلينج لموسم 2024-2025، والمسجلين بعضوية الاتحاد لموسم 2025-2026، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية "بنين – بنات".

وشدد اتحاد الجوجيتسو على الالتزام بالموعد المحدد للتجمع، حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء التدريب، ولن تقبل أي أعذار، كما أوضح أن الوحدة التدريبية الأولى ستقام بالبدلة الرسمية، بينما ستخصص الوحدة التدريبية الثانية لتدريبات الجرابلينج بدون البدلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو تكليف الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد، بمهمة الإشراف العام على المنتخبات الوطنية للجوجيتسو والجرابلينج، ليتولى الإشراف الفني والإداري على المعسكر، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة المدربين بالاتحاد.

