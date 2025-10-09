10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

تحقق النيابة العامة بالقاهرة في التهام حريق هائل لعقار سكني تجاري وامتداده لعدة محلات وورش بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام.

وانتدبت النيابة فريق من خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لموقع الحريق وتحديد أسبابه والخسائر التي خلفها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة استدعاء مالك محل قطع غيار سيارات بدأت الشرارة الأولى للحريق منه واستدعاء مالك العقار لسماع أقوالهم حول الواقعة ومدى وجود تراخيص للمحال التجارية في العقار.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول وجود ورش السيارات وسط المباني السكنية.

واندلع حريق كبير، الأربعاء، في عقار سكني تجاري بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وأضرار واسعة بالممتلكات، بينما تواصل جهات التحقيق حصر الخسائر والتحقيق في أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل أحد العقارات بشارع مصطفى شرقاوي، المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة السلام، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، في محاولة سريعة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ داخل مخزن لقطع غيار السيارات في العقار نفسه، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وامتداد ألسنة النيران لأجزاء أخرى من المبنى، الأمر الذي استدعى الدفع بـ١٠ سيارات إطفاء ثم الدفع بدعم إضافي وخزانات مياه استراتيجية للسيطرة على الحريق بشكل كامل.

وتولت الجهات المعنية فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار المشتعل، تجنبًا لوقوع أي انفجارات أو زيادة في حجم الخسائر، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون السبب وراء اندلاع الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي وتناقش فرق البحث شهود العيان وسكان المنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة.