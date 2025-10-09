عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق شب داخل محل مراتب بالدور الأرضي لأحد العقارات بشارع الرويعي بمنطقة الموسكي، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل مراتب بالدور الأرضي لأحد العقارات بشارع الرويعي بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.