إصابة عاملين بحروق إثر انفجـ ــار تنك غاز بمصنع زيوت في وادي النطرون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق داخل مصنع الزيت بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بسبب انفجار تنك غاز، ما أدى إلى إصابة عاملين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين إصابة كل من: رفيع عبد المنصف علي حفني، 25 عاما، مقيم محافظة الإسكندرية، مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، وعباس هارون محمد عبد المولى، 36 عاما، سوداني الجنسية، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.