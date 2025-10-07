البحيرة: الكشف على 333 مواطنًا بمختلف التخصصات ضمن قافلة طبية مجانية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق تنمية صحية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية علاجية بقرية النقراش بوحدة قرية النبيرة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 333 حالة في عدد من التخصصات شملت الرمد، الباطنة، الأسنان، العظام، بالإضافة إلى اجراء التحاليل الطبية وتوفير النظارات مجانًا.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها لتوسيع نطاق هذه القوافل والوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف القرى والمناطق النائية، في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.