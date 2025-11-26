حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل

اتخذت الفنانة هند عاكف خطوات قانونية عاجلة ضد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لموجة من الإساءات وترويج الشائعات خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت عاكف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها قامت رسميًا بتقديم بلاغات ضد كل من أساء إليها أو شارك في نشر معلومات غير صحيحة عنها، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حقها وستتابع قانونيًا كل من تجاوز حدود النقد إلى التشهير.

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لي وضد مروّجي الإشاعات، ولن أسمح بالمساس بسمعتي أو تشويه حقيقتي".

وأعربت الفنانة عن ثقتها في القضاء المصري لاتخاذ ما يلزم لرد اعتبارها، داعية الجمهور إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر السوشيال ميديا.