ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

أكد ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة انتخابات مجلس النواب كفاءة الإجراءات التنظيمية، وعملية تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الأمن، خلال أيام التصويت للمرحلة الثانية، خاصة مع الحضور الفاعل للشرطة النسائية، ومساعدة كبار السن، وتوفير وسائل الراحة لهم.



ولفت ائتلاف نزاهة - في بيان مساء الثلاثاء- إلى إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصة من المرأة المصرية، بما يعكس إدراكًا بأهمية الاستحقاق الدستوري، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لضمان نزاهة الانتخابات بما يعبر عن الإرادة الحقيقة للمواطنين.

وأشاد باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث لم يتم رصد أي لافتات أو ملصقات دعائية من أمام المدارس التي جرت بها عملية التصويت.

كما رحب الائتلاف، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، بشأن مواجهة عدد من المخالفات سواء المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي من أنصار بعض المرشحين، والقبض على عدد من أنصار المرشحين الذين يحاولون شراء الأصوات في عدد من الدوائر، بما يضمن تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

أربع منظمات دولية

ويضم "ائتلاف نزاهة" في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقام ائتلاف نزاهة بالمتابعة في 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، وزارت البعثة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، و1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك من بين 10893 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق خطة انتشار ضمنت التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.