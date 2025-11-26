قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتخابات "النواب"
انتخابات "النواب"
أ ش أ

 أكد ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة انتخابات مجلس النواب كفاءة الإجراءات التنظيمية، وعملية تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الأمن، خلال أيام التصويت للمرحلة الثانية، خاصة مع الحضور الفاعل للشرطة النسائية، ومساعدة كبار السن، وتوفير وسائل الراحة لهم.


ولفت ائتلاف نزاهة - في بيان مساء الثلاثاء- إلى إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصة من المرأة المصرية، بما يعكس إدراكًا بأهمية الاستحقاق الدستوري، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لضمان نزاهة الانتخابات بما يعبر عن الإرادة الحقيقة للمواطنين.

وأشاد باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث لم يتم رصد أي لافتات أو ملصقات دعائية من أمام المدارس التي جرت بها عملية التصويت.

كما رحب الائتلاف، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، بشأن مواجهة عدد من المخالفات سواء المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي من أنصار بعض المرشحين، والقبض على عدد من أنصار المرشحين الذين يحاولون شراء الأصوات في عدد من الدوائر، بما يضمن تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

أربع منظمات دولية

ويضم "ائتلاف نزاهة" في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقام ائتلاف نزاهة بالمتابعة في 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، وزارت البعثة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، و1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك من بين 10893 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق خطة انتشار ضمنت التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

ائتلاف نزاهة الدولي انتخابات انتخابات مجلس النواب الإجراءات التنظيمية اللجان الانتخابية مساعدة كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

رمضان صبحي

من الملعب لـ التخشيبة.. رمضان صبحي موهبة ضاعت خلف القضبان

ترشيحاتنا

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام

رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

بالصور

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد