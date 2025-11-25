قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما
حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي
ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم
حدث نادر.. أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا
محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية
بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي
تحفيز ودعم قبل السفر .. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا
لقيت اللي يقولي عيب.. محمد صبحي يبكي على الهواء.. فيديو
الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء
أخبار البلد

المراقبة الدولية إستير نابوكا: الانتخابات المصرية كانت سلمية ومنظمة ونموذجا لأفريقيا

المراقبة الدولية إستير نابوكا
المراقبة الدولية إستير نابوكا

قالت المراقبة الدولية إستير نابوكا، القادمة من أوغندا وعضو تحالف "نزهة" لمراقبة الانتخابات مجلس النواب متابعة، إنها فخورة بكونها ضمن الـ 34 مراقبًا دوليًا الذين شاركوا في مراقبة انتخابات مجلس النواب المصري في نوفمبر 2025.

وأضافت نابوكا أن المنصة التي تجمعهم تحت تحالف "نزهة" تشمل دولًا مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهي مخصصة لمراقبة سير الانتخابات في مصر.

سلامة التنظيم وغياب العنف

واوضحت في تصرحيها لموقع “صدى البلد”، المراقبة الأوغندية بأن التقييم العام للعملية الانتخابية يؤكد أنها كانت "سلمية تمامًا"، مشيرة إلى أنها "لم تشهد أي عنف على الإطلاق"، ووصفته بأنه "انتخابات منظمة بشكل جيد للغاية".

وأكدت أن اللجان الفرعية تم قيادتها والإشراف عليها "بشكل ممتاز من قبل القضاة"، لافتة إلى أن "جميع موظفي اللجان الفرعية كانوا منشغلين بالكامل بأداء عملهم بكفاءة".

تحية للناخبات والشباب والجهاز الأمني

ووجهت نابوكا "الشكر لجهاز الأمن" الذي ساهم في "الحفاظ على السلام وضمان عدم حدوث أي اضطراب داخل مراكز الاقتراع".

كما وجهت "تهانيها القلبية" للناخبين، وخاصة النساء، وقالت: "النساء خرجن من مطابخهن وغرف نومهن، متأكدات من أنهن سيخترن قائدهن بالفعل".

وأوضحت قائلة: "لأن عند اختيار القائد المناسب، فإنه سيناضل من أجل حقوقهن، ويضمن تمكينهن، ويتأكد من أن لديهن صوتًا مسموعًا، ويتأكد من أنهن لا يتعرضن للضرب أو الإساءة من قبل أزواجهن أو من حولهن. شكرًا جزيلاً لكن أيتها النساء، أنا ناشطة نسائية ولدي حب كبير للمرأة".

وأضافت: "أشكر أيضًا الشباب، أنتم مستقبل الغد، عندما تذهبون بأعداد كبيرة للتصويت لقادتكم، فهذا يعني أنكم تحملون هذا العبء أمامكم". كما شكرت "المرضى وكبار السن الذين تركوا أسرهم وجاءوا وأدلوا بأصواتهم".

مصر نموذج يُحتذى به أفريقيًا

وختمت نابوكا تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في القارة الأفريقية، وقالت: "كأوغندا ودول أفريقية أخرى، لدينا الكثير لنتعلمه من مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعايير الدولية للانتخابات".

وتابعت: "مصر هي إحدى الدول التي نرى فيها إجراء الانتخابات دون أي عنف... في المقابل، نرى دولًا أخرى يدرك فيها المرء أن العنف يبدأ حتى قبل الانتخابات وخلالها ويزداد سوءًا بعدها".

وقدمت التهاني للشعب المصري و الحكومة المصرية على سير العملية بسلام، مؤكدة أن فريق المراقبين قام بعمله "بشكل مستقل" وفقًا للمعايير الدولية، وموجهة رسالة لمن لم ينجحوا قائلة: "لا تستسلموا، لا تفقدوا الأمل. انضموا إلى الفائزين لتحويل مصر بأكملها".

انتخابات مجلس النواب المصري مجلس النواب انتخابات

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

هاني فرحات

هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

هيدي كرم

بالأحمر.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الفنانة هند عاكف

هند عاكف تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بالمقطم .. صور

بالصور

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

ميرفت سلامة
ميرفت سلامة
ميرفت سلامة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

