المراقبة الدولية إستير نابوكا: الانتخابات المصرية كانت سلمية ومنظمة ونموذجا لأفريقيا

قالت المراقبة الدولية إستير نابوكا، القادمة من أوغندا وعضو تحالف "نزهة" لمراقبة الانتخابات مجلس النواب متابعة، إنها فخورة بكونها ضمن الـ 34 مراقبًا دوليًا الذين شاركوا في مراقبة انتخابات مجلس النواب المصري في نوفمبر 2025.

وأضافت نابوكا أن المنصة التي تجمعهم تحت تحالف "نزهة" تشمل دولًا مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهي مخصصة لمراقبة سير الانتخابات في مصر.

سلامة التنظيم وغياب العنف

واوضحت في تصرحيها لموقع “صدى البلد”، المراقبة الأوغندية بأن التقييم العام للعملية الانتخابية يؤكد أنها كانت "سلمية تمامًا"، مشيرة إلى أنها "لم تشهد أي عنف على الإطلاق"، ووصفته بأنه "انتخابات منظمة بشكل جيد للغاية".

وأكدت أن اللجان الفرعية تم قيادتها والإشراف عليها "بشكل ممتاز من قبل القضاة"، لافتة إلى أن "جميع موظفي اللجان الفرعية كانوا منشغلين بالكامل بأداء عملهم بكفاءة".

تحية للناخبات والشباب والجهاز الأمني

ووجهت نابوكا "الشكر لجهاز الأمن" الذي ساهم في "الحفاظ على السلام وضمان عدم حدوث أي اضطراب داخل مراكز الاقتراع".

كما وجهت "تهانيها القلبية" للناخبين، وخاصة النساء، وقالت: "النساء خرجن من مطابخهن وغرف نومهن، متأكدات من أنهن سيخترن قائدهن بالفعل".

وأوضحت قائلة: "لأن عند اختيار القائد المناسب، فإنه سيناضل من أجل حقوقهن، ويضمن تمكينهن، ويتأكد من أن لديهن صوتًا مسموعًا، ويتأكد من أنهن لا يتعرضن للضرب أو الإساءة من قبل أزواجهن أو من حولهن. شكرًا جزيلاً لكن أيتها النساء، أنا ناشطة نسائية ولدي حب كبير للمرأة".

وأضافت: "أشكر أيضًا الشباب، أنتم مستقبل الغد، عندما تذهبون بأعداد كبيرة للتصويت لقادتكم، فهذا يعني أنكم تحملون هذا العبء أمامكم". كما شكرت "المرضى وكبار السن الذين تركوا أسرهم وجاءوا وأدلوا بأصواتهم".

مصر نموذج يُحتذى به أفريقيًا

وختمت نابوكا تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في القارة الأفريقية، وقالت: "كأوغندا ودول أفريقية أخرى، لدينا الكثير لنتعلمه من مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعايير الدولية للانتخابات".

وتابعت: "مصر هي إحدى الدول التي نرى فيها إجراء الانتخابات دون أي عنف... في المقابل، نرى دولًا أخرى يدرك فيها المرء أن العنف يبدأ حتى قبل الانتخابات وخلالها ويزداد سوءًا بعدها".

وقدمت التهاني للشعب المصري و الحكومة المصرية على سير العملية بسلام، مؤكدة أن فريق المراقبين قام بعمله "بشكل مستقل" وفقًا للمعايير الدولية، وموجهة رسالة لمن لم ينجحوا قائلة: "لا تستسلموا، لا تفقدوا الأمل. انضموا إلى الفائزين لتحويل مصر بأكملها".