برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات السلاح الأقوى لمواجهة المال السياسي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية المشاركة الفعالة والواسعة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب الجارية، واصفًا هذا الاستحقاق الدستوري بأنه واجب وطني ومسؤولية جماعية للدفاع عن الحقوق وصون الديمقراطية.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم أن المشاركة الإيجابية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني ضروري لتعزيز مسار الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب.

ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البرلمان المصري، مشددًا على أهمية عدم التهاون في أداء هذا الدور المحوري الذي يحدد مسار التشريع والرقابة في البلاد.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على صناديق الاقتراع هو السلاح الأقوى لمواجهة ظاهرة المال السياسي التي قد تضر بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة الكثيفة تمنح الناخبين الكلمة الفصل لاختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي محاولات لشراء الأصوات أو استغلال الظروف الاقتصادية.

ودعا النائب حازم الجندي المواطنين إلى اعتبار الاستحقاقات الدستورية حصنًا منيعًا لحماية الوطن وضمان استقرار مؤسساته، مشيرًا إلى أن المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الرد العملي على أي محاولات للتأثير على حرية الاختيار أو تقليل قيمة الصوت الانتخابي.