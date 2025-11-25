تعدٍ و4 محاضر | رئيس متابعة الغربية يكشف التعامل مع المال السياسي بالانتخابات

أكد المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة في محافظة الغربية، أن هناك انتظام للعمل في لجان انتخابات النواب، وشهدت كثافات وتم التعامل معها، وتمت العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

واضاف سلمان رئيس لجنة المتابعة في محافظة الغربية، أن ورد إلينا شكوى من رئيسة لجنة في طنطا بعد التعديل عليها من سيدة ومرافق لها باللفظ وتم تحرير مذكرة بذلك.

وأشار المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة في محافظة الغربية، إلى أن تم تحرير أربعة محاضر لأشخاص بحوزتهم أموال لحث المرشحين على اختيار ناخب معين في منطقة المحلة وقطور.