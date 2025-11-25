بدء فرز الأصوات بلجان وسط البلد في ختام اليوم الثاني لانتخابات النواب

بدأت لجان قصر الدوبارة بوسط البلد ، أعمال فرز أصوات الناخبين عقب غلق أبواب التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل مقار اللجان وتحت إشراف كامل من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان حضور مندوبي المرشحين ومتابعي العملية الانتخابية، وسط أجواء من الانضباط والتأمين، حيث يتم فرز بطاقات التصويت تمهيدًا لإعلان الحصر العددي وإرساله للغرفة المركزية وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.