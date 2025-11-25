قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بدء فرز الأصوات بلجان وسط البلد في ختام اليوم الثاني لانتخابات النواب

أعمال فرز
أعمال فرز
كريم عاطف   -  
مريم عزت   -  
رنا أشرف   -  
إسلام مقلد

بدأت لجان قصر الدوبارة بوسط البلد ، أعمال فرز أصوات الناخبين عقب غلق أبواب التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل مقار اللجان وتحت إشراف كامل من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان حضور مندوبي المرشحين ومتابعي العملية الانتخابية، وسط أجواء من الانضباط والتأمين، حيث يتم فرز بطاقات التصويت تمهيدًا لإعلان الحصر العددي وإرساله للغرفة المركزية وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

قصر الدوبارة بوسط البلد فرز أصوات انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسفكسيا الخنق .. ننشر تقرير الطب الشرعي في قضية مقتـ.ـل شاب بالطالبية

سيدة

قرار من النيابة بشأن سيدتين بحوزتهما كروت دعائية لمرشح نواب بالغربية

رمضان صبحي

بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد