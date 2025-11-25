المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات .. أجواء هادئة وإجراءات تعزز الثقة

عبر عدد من المراقبين الدوليين عن انطباعات إيجابية حول سير العملية الانتخابية في مصر، مشيرين إلى مستوى "الهدوء والتنظيم" داخل اللجان وتوفير خدمات مساندة للناخبين.

وقالت كونستانتا جولدا من بولندا، ممثلة إئتلاف "نزاهة" المكوّن من خمس منظمات ، في تصريح تليفزيونية، إنها تابعت العملية داخل عدد من اللجان، وقد لفت نظرها وجود قاضية سيدة تدير اللجنة بكفاءة عالية، ما ساعد في تعزيز ثقة الناخبين، وأضافت أنها لاحظت إقبالًا كبيرًا من الناخبات اللاتي حضرن برفقة أطفالهن، الأمر الذي خلق مناخًا وديًا خلال عملية التصويت.

بدوره ، قال براين ، من هونغ كونغ، وهو متابع دولي ضمن ائتلاف نزاهة ، إن اللجان توفر مساعدات فورية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأضاف : "رأينا منظمين يقدّمون كراسي متحركة ويقومون بمساعدة كل من يحتاج للدخول إلى اللجنة"، مؤكدا أن العملية الانتخابية سلسة للغاية ولم يتم ملاحظة أي عوائق.

وفي السياق ذاته، أعربت شارلوت ياما ، من بوركينا فاسو ، عن سعادتها بالمشاركة كمراقبة دولية، مشيرة إلى أن إنطباعها العام "إيجابي جدًا".