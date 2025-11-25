قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اللصوص
اللصوص
أحمد العيسوي

في واقعة صادمة داخل أحد أشهر الكمبوندات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، كشف كيرلس نعيم، مالك إحدى الشقق، تفاصيل تعرض منزله للسرقة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، مستغلاً اللصوص غيابه الطويل بسبب مرض والدته. ورغم الإجراءات الأمنية المفترضة داخل الكمبوند، إلا أنّ كاميرات المراقبة والأبواب المصفحة لم تمنع وقوع الجريمة، بل إنّ اللصوص عادوا للمكان بكل جرأة في وضح النهار، مما أثار حالة من الذعر لدى الأسرة، ودفع صاحب الشقة إلى مناشدة المسؤولين التدخل لحمايته.

غياب اضطراري… وبداية الكابوس

يروي كيرلس نعيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنّه اضطر لمغادرة منزله لمدة قاربت الشهر، بعدما أصيبت والدته بجلطة، الأمر الذي أجبره على البقاء بجانبها في المستشفى باستمرار. ومع انشغاله بين حالة والدته الصحية واحتياجات زوجته وطفلته، ابتعد عن الشقة لفترة تجاوزت 30 يوماً.

هذا الغياب كما يقول كان كافياً ليلفت انتباه لصوص متخصصين في مراقبة الشقق الخالية. فهؤلاء بحسب وصفه  يتابعون الوحدات التي يعلو عليها الغبار أو تبدو غير مأهولة، وفي بعض الأحيان يطرقون الأبواب بحجة “الدليفري” للتأكد من وجود سكان من عدمه.
 

عودة مفاجئة… ومشهد صادم

بعد مرور أكثر من شهر، عاد كيرلس ليتفقد منزله. ويقول: "فتحت باب الشقة ولم أجد أي علامة على الكسر أو الاقتحام، لكن بمجرد دخولي وجدت الشقة مقلوبة تماماً… كل شيء منثور ومسروق."
 

وبحسب روايته، فإن اللصوص وصلوا إلى الشقة عبر السطح لأنها تقع في آخر طابق، ثم دخلوا من شرفته، وسرقوا كل ما خف حمله وغلا ثمنه: أموال، ذهب، أجهزة كهربائية، ملابس، وحتى بعض الوثائق الشخصية. ويضيف: "دخلت فوجدت أنهم فتحوا شهادة ميلادي وشهادة زواجي… عرفوا كل بياناتي. خسائري تجاوزت 400 ألف جنيه."

 

صورة من الفيديو

بلاغ ومحضر.. لكن الكارثة كانت تنتظر

بعد اكتشاف السرقة، أسرع كيرلس إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي، وبقي هناك حتى السادسة صباحاً. وفي أثناء الإجراءات، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث لمعاينة المكان وتصويره، بينما تم استخراج محضر آخر أمام العقار لإثبات الواقعة.

وبعد الانتهاء، عاد كيرلس إلى شقته ليجدها كما تركها. لكن ما لم يكن يتوقعه هو أنّ اللصوص لم يكتفوا بالسرقة الأولى… بل كانوا يستعدون للعودة مرة أخرى.
 

اللصوص


 

عودة اللصوص في وضح النهار

في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً، وبينما كان كيرلس جالساً داخل الشقة يستعد للنزول مجدداً إلى القسم لاستكمال الإجراءات، سمع صوت مفاتيح تعبث بقفل الباب من الخارج.

 يقول وهو يستعيد اللحظة التي وصفها بالمرعبة: “سمعت صوت المفاتيح في الباب، نظرت من العين السحرية فوجدت اثنين هم نفس الأشخاص الذين ظهروا في كاميرات المراقبة… وكان معهم سلاح.”

ويتابع: "حاولت البحث عن أي شيء لأدافع به عن نفسي. حتى السكاكين كانوا قد سرقوها. تراجعت للخلف واصطدمت بكرسي فصدر صوت. بمجرد أن شعروا بوجودي، فرّوا هاربين."
 

مطاردة يائسة.. وحراس "غير موجودين"

وحاول كيرلس اللحاق بهم رغم إصابة سابقة في قدمه، إلا أن اللصوص كانوا أسرع بكثير. ركض خلفهم وهو يصرخ "حرامي! حرامي!" على أمل تدخل الأمن أو أحد الجيران، لكن دون جدوى.

ويعلق بمرارة: “كان يوم جمعة والساعة التاسعة صباحاً… الجميع نائم. الأمن ضعيف جداً، الحارس كبير في السن وكان منشغلاً بإعداد الشاي. ندفع صيانة وأموالاً مقابل أمن غير موجود”.

ويشير إلى أنه حاول سابقاً تركيب قضبان حديدية على بلكونة الشقة لزيادة الأمان، لكن إدارة الكمبوند رفضت ذلك بحجة الحفاظ على شكل الواجهة.

كاميرات تكشف المفاجأة.. اللصوص جاءوا ثلاثة أيام متتالية

عند مراجعة كاميرات المراقبة، اكتشف كيرلس أنّ اللصوص لم يقتحموا الشقة مرة واحدة، بل زاروها لثلاثة أيام متتالية، وفي كل مرة كانوا يدخلون ويخرجون من المكان نفسه وفي التوقيت ذاته تقريباً الثامنة صباحاً.

ويقول: "كانوا يتصرفون كأنهم أصحاب الشقة… يأتون ويدخلون دون خوف. الليلة الأولى فقط كانت في الظلام، وبعدها أصبح الأمر بالنسبة لهم روتيناً."
 

تهديدات بعد نشر الواقعة

بعد نشر تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى كيرلس رسائل وصفها بالمقلقة، حيث تواصل معه أشخاص مجهولون لمحاولة تخويفه أو اقتياده إلى مكان اللصوص، على حد قوله. "بعض الرسائل تقول لي: تعال نقابلك ونوصلك للناس. تهديدات مبطنة.. أصبحت أخشى العودة إلى الشقة. زوجتي لا تستطيع المبيت هناك بعد كل ما حدث."

مناشدة عاجلة للمسؤولين

اختتم كيرلس حديثه بمناشدة مباشرة للحكومة والمسؤولين، قائلاً: “أناشد رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وكل الجهات المسؤولة… هؤلاء اللصوص معروفون، وصورهم واضحة، وبعض السكان أرسلوا لي بيانات عنهم. لا أستطيع العودة لحياتي الطبيعية إلا بعد القبض عليهم".

ويؤكد أنّه فقد شعوره بالأمان تماماً: “كل ما بنيته في حياتي ذهب في لحظات. لست أول من يتعرض لهذا، ولن أكون آخر إذا لم يتم إيقافهم. أريد فقط أن أعيش في أمان… وأن لا يتكرر هذا مع أحد غيري”.

قصة كيرلس نعيم ليست مجرد حادثة سرقة، بل صرخة تحذر من تكرار ما حدث داخل أماكن يُفترض أنّها آمنة ومحمية. فبين غياب رقابة فعالة، وتكرار الاختراقات بسهولة، ومخاوف سكان يعيشون في رعب، تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر في منظومة الأمن داخل التجمعات السكنية، حمايةً للأرواح والممتلكات، وضماناً لحق المواطنين في الشعور بالأمان داخل منازلهم.

الكمبوند اللصوص الجريمة أكتوبر الشقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

تموين القليوبية

«تموين القليوبية» يضبط مطحن ملح مجهول المصدر و200 كيلو سكر ناقص الوزن.. صور

زيت طعام

بسعر 56 جنيها.. التموين تطرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة خلال أيام

جانب من تسليم الجوائز

رئيس هيئة الرقابة المالية يكرم فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد