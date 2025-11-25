رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وعضو ائتلاف "نزاهة"، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تطورًا نوعيًا في مسار الاستحقاقات الانتخابية بمصر، مشيدًا بالأجواء الهادئة والمنظمة التي جرت خلالها عملية التصويت.

وأوضح عقيل، في تصريحات عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضًا كبيرًا في حجم المخالفات والتجاوزات مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة ومراقبة العملية الانتخابية.

وأشار عقيل إلى أهمية التفريق بين "الشكوى" و"المخالفة"، موضحًا أن ليس كل شكوى مقدمة من مرشح أو حملة انتخابية تُعد انتهاكًا أو جريمة انتخابية تستوجب بطلان الأصوات أو اتخاذ إجراءات قانونية. وأضاف أن المخالفات الجسيمة كانت شبه غائبة عن المرحلة الثانية، وهو ما يعزز من مصداقية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي.