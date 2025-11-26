قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتظلمت .. كريم الدبيس يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: «أي حد أفضل من كولر»

كريم الدبيس
كريم الدبيس
يمنى عبد الظاهر

أكد كريم الدبيس، ظهير أيسر نادي سيراميكا، أنه تعرّض للظلم من جانب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السابق، موضحًا أنه طلب الرحيل رغبةً في المشاركة بشكل مستمر.

وقال كريم الدبيس، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "الفلاشة قبل كل مباراة سبب كبير في تطور فريق سيراميكا.. بنشوف كل التفاصيل والخطط المطلوبة، وده ساعدنا نكون جاهزين."

وأضاف الدبيس: "علي ماهر بيعتمد أساليب حديثة ومتطورة في التدريب، وده ساعد اللاعبين يقدموا أفضل ما عندهم. أنا مبسوط جدًا بالتواجد في سيراميكا وكل اللاعبين بيحبوا بعض."

رحيل كريم الدبيس عن الأهلي

وأوضح كريم الدبيس: "جالي عرضين رسميين من السويد وروسيا، وطلبت من ريبيري الرحيل لأني كنت عايز ألعب بانتظام. أي حد أفضل من كولر بالنسبة لي. ريبيري صريح جدًا، على عكس كولر اللي وعدني أكتر من مرة إني هلعب.. ومكنتش بلعب."

وتابع: "لما كنت بسأل كولر: أنا محتاج إيه عشان ألعب؟ كان بيقولي: إنت مش محتاج حاجة، لكن وقتك لسه مجاش. حتى لما علي معلول اتصاب ومكانش فيه حد، كنت مش بدخل الأسكور، وكان برضه بيلعب كريم فؤاد. ولما الأهلي اتعاقد مع يحيى عطية الله واتصاب، ومكانش فيه حد غيري، ماكنش بيحطني في القائمة."

كريم الدبيس نادي سيراميكا مدرب الأهلى كولر يحيى عطية الله على ماهر

