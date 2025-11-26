قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيئة آمنة ومنظمة.. «القومي للمرأة» يصدر تقرير متابعة اليوم الثاني لانتخابات النواب

القومي للمرأة
القومي للمرأة
أمل مجدى

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية

وأكدت المستشارة أمل عمار ، أن مشاركة المرأة المصرية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت امتدادًا لدورها الراسخ في دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ للناخبات يعكس وعيًا سياسيًا أصيلًا وإيمانًا بدور المشاركة في تشكيل السياسات العامة. 

بيئة انتخابية آمنة ومنظمة

كما ثمّنت المستشارة جهود فرق عمل المجلس في الميدان، وتعاون مؤسسات الدولة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشجّع النساء على ممارسة حقهن الدستوري بكل ثقة ويسر.

تزايد أعداد السيدات المشاركات 

فيما أكدت الدكتورة رشا مهدي على سير عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة، مشيرة إلى تزايد أعداد السيدات المشاركات على مدار اليوم الثاني ما يعكس الوعي الوطني لدى سيدات مصر بأهمية المشاركة بأصواتهن في العملية الانتخابية، مضيفة أنه تم مراعاة تقليل التكدس أمام اللجان لضمان سلامة الناخبين، مؤكدة على دور الشرطة النسائية الفاعل في دعم التنظيم في اللجان.

فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، إلى أن المؤشرات العامة لمشاركة المرأة في إدارة سير عمل اللجان الانتخابية تؤكد على مشاركة المرأة المصرية الفاعلة في سير العملية الانتخابية، حيث ترأست السيدات العديد من اللجان، كما تراوحت أكثر فئات النساء المشاركات ما بين 20 إلى 40 سنة.

وأضافت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أنه قد تم استقبال عدد من شكاوى من خلال مكتب شكاوى المجلس بالمحافظات، حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى لحلها بسرعة وشفافية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 شملت 13 محافظة، حيث تستمر على مدار يومي 24-25 من شهر نوفمبر الجاري.

مشاركة المرأة القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تعاون مؤسسات الدولة بيئة انتخابية آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

المنزل

انهيار منزل بالطوب اللبن في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

جهود محافظة أسوان

أخبار أسوان: رعاية لحالات إنسانية.. وحملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومشروع لبناء قدرات التنمية الحضرية.. وإطلاق مؤتمر توشكى الزراعي

بدء الفرز

بدء فرز الأصوات باللجنة العامة السادسه بالدقهلية

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد