بيئة آمنة ومنظمة.. «القومي للمرأة» يصدر تقرير متابعة اليوم الثاني لانتخابات النواب

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية

وأكدت المستشارة أمل عمار ، أن مشاركة المرأة المصرية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت امتدادًا لدورها الراسخ في دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ للناخبات يعكس وعيًا سياسيًا أصيلًا وإيمانًا بدور المشاركة في تشكيل السياسات العامة.

بيئة انتخابية آمنة ومنظمة

كما ثمّنت المستشارة جهود فرق عمل المجلس في الميدان، وتعاون مؤسسات الدولة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشجّع النساء على ممارسة حقهن الدستوري بكل ثقة ويسر.

تزايد أعداد السيدات المشاركات

فيما أكدت الدكتورة رشا مهدي على سير عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة، مشيرة إلى تزايد أعداد السيدات المشاركات على مدار اليوم الثاني ما يعكس الوعي الوطني لدى سيدات مصر بأهمية المشاركة بأصواتهن في العملية الانتخابية، مضيفة أنه تم مراعاة تقليل التكدس أمام اللجان لضمان سلامة الناخبين، مؤكدة على دور الشرطة النسائية الفاعل في دعم التنظيم في اللجان.

فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، إلى أن المؤشرات العامة لمشاركة المرأة في إدارة سير عمل اللجان الانتخابية تؤكد على مشاركة المرأة المصرية الفاعلة في سير العملية الانتخابية، حيث ترأست السيدات العديد من اللجان، كما تراوحت أكثر فئات النساء المشاركات ما بين 20 إلى 40 سنة.

وأضافت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أنه قد تم استقبال عدد من شكاوى من خلال مكتب شكاوى المجلس بالمحافظات، حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى لحلها بسرعة وشفافية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 شملت 13 محافظة، حيث تستمر على مدار يومي 24-25 من شهر نوفمبر الجاري.