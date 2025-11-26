أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد سلامة، أن الفريق الأول لكرة السلة التزم تمامًا بكل البنود الخاصة بإقامة مباراة نهائي دوري المرتبط، وذلك في المباراة الثانية قبل بدايتها.

بيان نادي الاتحاد السكندري

وقال النادي السكندري في بيان رسمي: "يوضح نادي الاتحاد السكندري أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم إقامة المباراة، وأنه لا دخل له بعدم إقامتها، حيث كان من المقرر انطلاق المباراة في الساعة السابعة والنصف، ولم تُقم حتى الساعة العاشرة والنصف".

وأضاف البيان: "لم يكن من الممكن خوض المباراة بعد تأخر انطلاقها لأكثر من ثلاث ساعات كاملة، إذ كان ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص".

وتابع البيان: "كان هناك مقترح مبدئي بين الحضور من مجلس إدارة الاتحاد السكندري، ومجلس إدارة النادي الأهلي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، لتأجيل إقامة المباراة للغد، ولكن لسبب ما لم يتم تنفيذ ذلك".

وأكد مجلس الإدارة إدانته الشديدة للسلوك غير الرياضي من جانب أحد لاعبي فريق المرتبط، لخروجه عن قواعد السلوك الرياضي، مشددًا على أن هذا السلوك مرفوض تمامًا ولا يتناسب مع مبادئ النادي العريق.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المجلس قرر تحويل الموضوع إلى الإدارة القانونية بالنادي لإعداد الرد القانوني المناسب وإرساله إلى الاتحاد المصري لكرة السلة والجهات المعنية، بناءً على ما شهدته المباراة من أحداث غير طبيعية.