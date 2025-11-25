أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم في مصر.. يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعد موجة ارتفاع الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة ، ليكسر عيار24 حاجز الـ6 ألاف جنيه، في ظل تساؤلات وتكهنات عن مستقبل الذهب وهل سيعاود الانخفاض مجدداً أم سيستمر في الارتفاع .

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر وفقاً لأخر تحديث لأسعار الذهب..

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل نحو 6354.25 جنيه للبيع، و6297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم داخل محلات الصاغة نحو 5824.75 جنيه للبيع، و5772.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، مسجلاً نحو 5560 جنيهًا للبيع، 5510 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 4765.75 جنيه للبيع، و4722.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3706.75 جنيه للبيع، و3673.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 3177.25 جنيه للبيع، و3148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر، سجل اليوم نحو 2382.75 جنيه للبيع، و2361.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل اليوم نحو 44480 جنيهًا للبيع، و44080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 4136.35 دولار للبيع، و4135.96 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولة والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.