قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

أسعار الذهب اليوم في مصر.. يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعد موجة ارتفاع الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة ، ليكسر عيار24 حاجز الـ6 ألاف جنيه، في ظل تساؤلات وتكهنات عن مستقبل الذهب وهل سيعاود الانخفاض مجدداً أم سيستمر في الارتفاع . 

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر وفقاً لأخر تحديث لأسعار الذهب.. 

عاجل| تراجع عيار 21.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - الأسبوع
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل نحو 6354.25 جنيه للبيع، و6297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم داخل محلات الصاغة نحو 5824.75 جنيه للبيع، و5772.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، مسجلاً نحو 5560 جنيهًا للبيع، 5510 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 4765.75 جنيه للبيع، و4722.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3706.75 جنيه للبيع، و3673.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 3177.25 جنيه للبيع، و3148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 5480 جنيها بدون مصنعية |رجال الأعمال
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر، سجل اليوم نحو 2382.75 جنيه للبيع، و2361.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل اليوم نحو 44480 جنيهًا للبيع، و44080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 4136.35 دولار للبيع، و4135.96 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية 

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولة والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر مستقبل الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

الفنانة مايان السيد

مايان السيد تنفي شائعة ارتباطها: كله إشاعات ولو مرتبطة هقول

صابرين وزوجها

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد