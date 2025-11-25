قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

محمد صبيح

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 يستعرضه موقع صد البلد داخل محلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية. 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 6330 جنيها

سعر الشراء: 6295 جنيها


عيار 22:

سعر البيع: 5805 جنيهات

سعر الشراء: 5770 جنيها


عيار 21:

سعر البيع: 5540 جنيها

سعر الشراء: 5510 جنيهات


عيار 18:

سعر البيع: 4750 جنيها

سعر الشراء: 4725 جنيها


عيار 14:

سعر البيع: 3695 جنيها

سعر الشراء: 3675 جنيها


عيار 12:

سعر البيع: 3165 جنيها

سعر الشراء: 3150 جنيها


الأونصة:

بالجنيه: 196930 جنيها للبيع، و195865 جنيها للشراء

بالدولار: 4130.65 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 44320 جنيها

سعر الشراء: 44080 جنيها

سجّل عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 سعر 6330 جنيها للبيع و6295 جنيها للشراء داخل محلات الصاغة، بينما جاء سعر عيار 22 عند 5805 جنيهات للبيع و5770 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 5540 جنيها للبيع و5510 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4750 جنيها للبيع و4725 جنيها للشراء.

أما عيار 14 فقد سجل 3695 جنيها للبيع و3675 جنيها للشراء، في حين جاء عيار 12 عند 3165 جنيها للبيع و3150 جنيها للشراء.

وسجّلت الأونصة 196930 جنيها للبيع و195865 جنيها للشراء داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعرها عالميًا 4130.65 دولار. 

كما سجل الجنيه الذهب 44320 جنيها للبيع و44080 جنيها للشراء.

