سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 يستعرضه موقع صد البلد داخل محلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع: 6330 جنيها

سعر الشراء: 6295 جنيها



عيار 22:

سعر البيع: 5805 جنيهات

سعر الشراء: 5770 جنيها



عيار 21:

سعر البيع: 5540 جنيها

سعر الشراء: 5510 جنيهات



عيار 18:

سعر البيع: 4750 جنيها

سعر الشراء: 4725 جنيها



عيار 14:

سعر البيع: 3695 جنيها

سعر الشراء: 3675 جنيها



عيار 12:

سعر البيع: 3165 جنيها

سعر الشراء: 3150 جنيها



الأونصة:

بالجنيه: 196930 جنيها للبيع، و195865 جنيها للشراء

بالدولار: 4130.65 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 44320 جنيها

سعر الشراء: 44080 جنيها

