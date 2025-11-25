قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
اقتصاد

مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ذهب
ذهب
وكالات

رتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، متجاهلة قوة الدولار، وذلك بعدما أعادت التصريحات المائلة للتيسير من مسؤولي الفدرالي الأميركي إحياء التوقعات بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4,146.41 دولاراً للأونصة، مسجّلاً أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، ليواصل مكاسبه البالغة 1.8% في جلسة الاثنين.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 4141.90 دولاراً للأونصة.

قال كبير محللي السوق في «أواندا» كيلفن وونغ إن «التحركات الحالية للذهب مدفوعة في الأساس بتوقعات خفض معدلات الفائدة.. وفي الأسبوعين الماضيين ومع الارتفاع السريع لهذه التوقعات، شهدت أسعار الذهب تعافياً على المدى القصير»، بحسب رويترز.

وأضاف وونغ: «يتابع المشاركون في السوق أي بيانات اقتصادية أميركية متصلة بالطلب باهتمام أكبر في الوقت الحالي».

وقال عضو الفدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين إن ضعف سوق العمل يكفي لتبرير خفض إضافي بمقدار ربع نقطة في ديسمبر كانون الأول، مضيفاً أنّ ما سيأتي بعد ذلك يعتمد على سيل من البيانات الاقتصادية المؤجلة بفعل تعطّل الحكومة.


وتأتي تصريحات والر بعد أيام من قول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إنّ معدلات الفائدة الأميركية قد تنخفض «على المدى القريب».

يُسعّر المستثمرون الآن احتمالاً يبلغ 81% لقيام الفدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعاً من 40% الأسبوع الماضي، وذلك وفق أداة «فد ووتش» التابعة لـCME.
ويؤدي الذهب غير المُدرّ للعائد أداءً أفضل عادةً في بيئات الفائدة المنخفضة.

ومن المقرر أن تُنشر هذا الأسبوع البيانات الاقتصادية الأساسية التي تأخر صدورها بسبب تعطّل الحكومة، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأميركية، وطلبات إعانة البطالة، وأرقام أسعار المنتجين، وهي بيانات يُتوقَّع أن توفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار خفض الفائدة لدى الفدرالي.

وحافظ الدولار على تماسكه قرب أعلى مستوى في ستة أشهر سجّله الأسبوع الماضي، مما حدّ من مكاسب الذهب المُسعَّر بالعملة الأميركية.

ارتفاع اسعار الذهب عيار جرام

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

منتخب الجزائر

التلفزيون الجزائري ينقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

الاهلي

المباراة الأزمة.. أرقام جديدة للأهلي بعد تتويجه بدوري المرتبط السلة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

