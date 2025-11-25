شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن| حقيقة أم وهم؟

انتشر خلال الأسابيع الأخيرة على تيك توك تحدي “مشروب الكمون والليمون قبل النوم”، حيث يؤكد المستخدمون أنه يذيب الدهون بسرعة ويلغي الانتفاخ في يوم واحد. لكن هل هذا المشروب فعلاً فعال؟ وما حقيقة فوائده؟

ما هو مشروب الكمون والليمون؟

يتكوّن من:

كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة كمون

عصير نصف ليمونة

يُنقع لمدة 5–10 دقائق قبل تناوله.

فوائد الكمون

الكمون معروف في الطب الشعبي بدوره في:

تحسين الهضم

تقليل الغازات

رفع الحرق بشكل بسيط

خفض مستوى السكر

هذه الفوائد قد تؤدي لشعور بالخفة والراحة، مما يجعل الناس يعتقدون أنه ينقص الوزن مباشرة.

هل يساعد على خسارة الوزن فعلاً؟

علمياً… نعم ولكن بشكل غير مباشر:

يقلل الانتفاخ

يحسن الهضم

يخفف الشهية لدى البعض

يساعد على توازن السكر

لكن لا يحرق الدهون وحده ولا يغني عن الغذاء الصحي.

كيف يستخدمه الناس في التريند؟

الفيديوهات توصي بشربه:

صباحاً على الريق

أو قبل النوم

لكن الأبحاث لا تثبت ضرورة وقت محدد.

المخاطر المحتملة

الوزن

حموضة زائدة لمن يعاني من مشاكل المعدة

تهيّج لمن لديه حساسية من الحمضيات

الطريقة الصحيحة