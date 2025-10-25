محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

أصدرت محكمة في مدينة كانو النيجيرية حكمًا مثيرًا للجدل، يقضي بإلزام تيكتوكرين بالزواج خلال 60 يومًا، بعد انتشار مقطع فيديو لهما على منصة “تيك توك”، و اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للآداب العامة.

وجاء في قرار المحكمة أن المقطع “انتهك القيم الأخلاقية للمجتمع”، وأثار موجة غضب واسعة بين سكان المدينة ذات الطابع المحافظ، ما دفع القاضي إلى إصدار الحكم بعقد زواجهما رسميًا خلال الشهرين المقبلين، تحت إشراف شرطة “الحِسبة” المسؤولة عن مراقبة السلوك العام في الولاية.

