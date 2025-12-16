رئيس القابضة الغذائية: تطبيق أحدث نظم التسوق في فروع «كاري أون»

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن ما يميز الفروع السلعية "كاري أون" التي يتم افتتاحها حالياً هو الهوية الجديدة والتطوير الشامل الموجود بها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف ناجي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، على هامش افتتاح منفذ “كاري أون” مدينة الإنتاج الإعلامي، أنه يتم تطبيق أحدث النظم، ليشعر المواطن بأنه يتسوق في سلاسل تجارية كبرى معروفة.

وتابع: “بجانب ذلك، فإن المنظومة التموينية متواجدة داخل المنفذ، بحيث يستطيع المواطن صرف التموين بصورة لائقة تليق به”.

جدير بالذكر أن منفذ “كاري أون” مدينة الإنتاج الإعلامي مقام على مساحة 300 متر مربع ويضم أقسام سلع تموينية، وعصائر، ولحوم، ومجمدات، وخضراوات، ومنتجات ألبان، وأجبان، وزيوت ومسلى، وورقيات ومنظفات، وأرز، ومكرونة، وبقوليات.

ويتم طرح عدد كبير من المنتجات التي تنتجها 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.