وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس القابضة الغذائية: تطبيق أحدث نظم التسوق في فروع «كاري أون»

الفروع السلعية "كاري أون"
الفروع السلعية "كاري أون"
محمد صبيح

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن ما يميز الفروع السلعية "كاري أون" التي يتم افتتاحها حالياً هو الهوية الجديدة والتطوير الشامل الموجود بها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف ناجي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، على هامش افتتاح منفذ “كاري أون” مدينة الإنتاج الإعلامي، أنه يتم تطبيق أحدث النظم، ليشعر المواطن بأنه يتسوق في سلاسل تجارية كبرى معروفة.

وتابع: “بجانب ذلك، فإن المنظومة التموينية متواجدة داخل المنفذ، بحيث يستطيع المواطن صرف التموين بصورة لائقة تليق به”.

جدير بالذكر أن منفذ “كاري أون” مدينة الإنتاج الإعلامي مقام على مساحة 300 متر مربع ويضم أقسام سلع تموينية، وعصائر، ولحوم، ومجمدات، وخضراوات، ومنتجات ألبان، وأجبان، وزيوت ومسلى، وورقيات ومنظفات، وأرز، ومكرونة، وبقوليات.

ويتم طرح عدد كبير من المنتجات التي تنتجها 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.

التموين وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية المجمعات

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

منفذي هجوم سيدني

رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

جانب من اللقاء

استشاري: الوقاية والدعم النفسي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش

منتخب مصر

مصر ونيجيريا.. ناقد رياضي يوضح فكر حسام حسن خلال مباراة اليوم

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

