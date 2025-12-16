البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة الأداء الإيجابي بعد إغلاق أمس، الاثنين، على صعود.

أداء المؤشرات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفع بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 42435 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” صعد بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 51960 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” قفز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 19301 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفع بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13036 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” صعد بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 17275 نقطة.