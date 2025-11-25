قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
بالصور

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أسماء عبد الحفيظ

تقرير طبي يوضح طرق طبيعية لتقوية الشعر

كشفت دراسة حديثة عن أفضل ثلاثة أطعمة تساهم في تقوية الشعر عند النساء ومنع التساقط بشكل فعال وأكد الخبراء أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في صحة الشعر لأن بصيلات الشعر تعتمد على الفيتامينات والمعادن الضرورية للنمو وأوضحت الطبيبة أن الكثير من النساء يهملن تأثير الطعام على صحة الشعر ويعتمدن على منتجات التجميل فقط دون الاهتمام بالعناصر الغذائية الأساسية

الأطعمة الثلاثة وتأثيرها على بصيلات الشعر

أول هذه الأطعمة هو السلمون الغني بالأحماض الدهنية أوميغا ثلاثة التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس وتحافظ على مرونة الشعر وتقلل من تكسره كما تعمل على ترطيب الشعر من الداخل

الثاني هو البيض الذي يحتوي على البروتين والبيوتين والفيتامينات المهمة لبناء الشعر ويعتبر البيض عنصرًا مفاجئًا لأنه متوفر وبسيط لكنه فعال للغاية في تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته وتوضح الطبيبة أن تناول البيض بانتظام يساهم في تقليل التساقط

الثالث هو السبانخ والخضروات الورقية الغنية بالحديد والفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر وتساعد على منع نقص الحديد الذي يؤدي إلى تساقط الشعر وتوضح الطبيبة أن دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يحسن من صحة الشعر بشكل ملحوظ خلال أسابيع

نصائح عملية لتعزيز فعالية هذه الأطعمة

تنصح الطبيبة النساء بتناول وجبات متوازنة تشمل هذه الأطعمة مع مصادر بروتين أخرى مثل اللحوم البيضاء والبقوليات كما تشير إلى أهمية شرب الماء بكميات كافية لتعزيز الدورة الدموية داخل فروة الرأس وتفادي نقص العناصر الغذائية الأساسية الذي يؤدي إلى ضعف الشعر وزيادة تساقطه

عوامل أخرى تؤثر على تساقط الشعر

تشير الطبيبة إلى أن التساقط قد يكون أيضًا مرتبطًا بالهرمونات أو التوتر أو نقص النوم أو بعض الأمراض المزمنة وتوضح أن مراقبة هذه العوامل مهمة لمعالجة المشكلة من جذورها وليس فقط من خلال الطعام

البروتين الشعر تساقط الشعر 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر

