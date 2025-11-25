وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتفاعل الكبير للمواطنين مع المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية ورغبتهم في المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل وطنهم وأن هذا التوافد الكبير يُظهر التلاحم الوطني والثقة بين المواطنين والقيادة السياسية في بناء مؤسسات قوية وممثلة للشعب.

وأشار " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز المشاركة الشعبية كانت أحد أهم الأسباب التي شجعت المواطنين على النزول والتصويت بكثافة، مؤكداً أن القيادة السياسية أكدت على أن كل صوت له قيمة وأن الشعب شريك في صناعة القرار الوطني كما أن الدولة قامت بتسهيل كل الإجراءات للناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير بيئة آمنة ومريحة للتصويت.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن هذه المشاركة تعكس إدراك المصريين لأهمية البرلمان في مراقبة السياسات العامة، ووضع التشريعات التي تحقق مصالحهم اليومية، وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل بداية فصل جديد في تاريخ الديمقراطية المصرية، حيث الشعب يثبت أن إرادته هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية وبناء برلمان يمثل طموحات المواطنين.