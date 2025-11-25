قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
شوبير يكشف كواليس انفجار أزمة نهائي السلة بين الأهلي والاتحاد
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المشتركة (JCC 3)، على عمق الشراكة الممتدة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، باعتبارها أحد أهم شركاء الجهاز في برامج التنمية، وخاصة المبادرات المعنية بتحسين الإنتاجية والجودة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح رحمي أهمية تبادل المعرفة والخبرات الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة لدعم وتطوير القطاع، ولا سيما المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز قدراتها التنافسية ويسهم في رفع جودة منتجاتها وخدماتها.

وجاء الاجتماع في إطار اتفاقية التعاون الفني بين جهاز تنمية المشروعات وJICA لتنفيذ مشروع "تحسين تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال"، حيث يمثل المشروع أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الثانية من المشروع تمهيدًا لاعتمادها، وبحث ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق أفضل استفادة للمستفيدين وتوسيع نطاق تطبيق الخدمات الفنية والتطويرية.

وتركزت المناقشات كذلك على تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، ووضع آليات عملية لتعزيز مسار العمل المشترك، بما يدعم المشروعات المصرية ويؤهلها للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضــور  ايبيسوا يو - الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر ، وياماموتو تاكاكى - السكرتير الأول بالسفارة اليابانية ، مع فريق عمل المشروع من ممثلى الجايكا والجهاز وعدد من الخبراء اليابانيين. 

واستهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التى تمت فى هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات .

وأعرب رحمى وايبيسوا يو عن سعادتهم بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك ، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية ، و مشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين و المصريين .

كما تم مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة ، وإعطاء الأولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير ، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتتحسين أداء تلك المصانع .

حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف علي برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي ولفيف من قيادات الجهاز. 

وفي كلمته الختامية أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم، كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين و المصريين مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.

جهاز تنمية تعاون تحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتورة عبلة الالفي

الصحة: الأمراض المزمنة تتسبب في 80% من الوفيات

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى فى القاهرة والجيزة

انتخابات

توافد الناخبين بالساعات الأولى بلجان مصر القديمة والمنيل بانتخابات مجلس النواب

بالصور

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة
صينية الفشار بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد