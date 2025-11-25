رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المشتركة (JCC 3)، على عمق الشراكة الممتدة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، باعتبارها أحد أهم شركاء الجهاز في برامج التنمية، وخاصة المبادرات المعنية بتحسين الإنتاجية والجودة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رحمي أهمية تبادل المعرفة والخبرات الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة لدعم وتطوير القطاع، ولا سيما المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز قدراتها التنافسية ويسهم في رفع جودة منتجاتها وخدماتها.

وجاء الاجتماع في إطار اتفاقية التعاون الفني بين جهاز تنمية المشروعات وJICA لتنفيذ مشروع "تحسين تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال"، حيث يمثل المشروع أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الثانية من المشروع تمهيدًا لاعتمادها، وبحث ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق أفضل استفادة للمستفيدين وتوسيع نطاق تطبيق الخدمات الفنية والتطويرية.

وتركزت المناقشات كذلك على تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، ووضع آليات عملية لتعزيز مسار العمل المشترك، بما يدعم المشروعات المصرية ويؤهلها للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضــور ايبيسوا يو - الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر ، وياماموتو تاكاكى - السكرتير الأول بالسفارة اليابانية ، مع فريق عمل المشروع من ممثلى الجايكا والجهاز وعدد من الخبراء اليابانيين.

واستهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التى تمت فى هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات .

وأعرب رحمى وايبيسوا يو عن سعادتهم بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك ، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية ، و مشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين و المصريين .

كما تم مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة ، وإعطاء الأولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير ، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتتحسين أداء تلك المصانع .

حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف علي برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي ولفيف من قيادات الجهاز.

وفي كلمته الختامية أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم، كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين و المصريين مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.