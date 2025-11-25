٢ قهوة وقسمة العدل.. مسلسلات تنطلق قريباً قبل رمضان

تبدأ عدد من الأعمال الدرامية في العرض قريباً قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2026 في فبراير المقبل.

وأعلنت الشركة المتحدة عن عدد من الأعمال المقرر طرحها قريباً بداية من مسلسل 2 قهوة مع منصة يانغو بلاي مروراً بمسلسل ميدتيرم وقسمة العدل الذي دخل مراحل تحضيراته الأخيرة.

مسلسل ٢ قهوة

كشفت منصة يانغو بلاي بالتعاون مع الشركة المتحدة عن الموعد الرسمي لعرض العمل الدرامي الجديد "٢ قهوة"، والذي سينطلق عرضه على التطبيق يوم ٢٨ نوفمبر.

يقدم المسلسل دراما رومانسية مشوّقة تدور حول علاقة يحيى الوكيل بنيللي؛ علاقة تبدأ بتوافق وانسجام قبل أن تكشف الحياة عن اختلافات جوهرية تهدد استمرارها. ومع عودة طليقته وابنته إلى حياته، تعود مشاكل الماضي لتزيد العلاقة تعقيدًا، فتتطور الأحداث بمفاجآت تختبر مدى قوة الحب بينهما.

ويجمع "2 قهوة" في بطولته النجم أحمد فهمي والنجمة مرام علي، إلى جانب نخبة من أبرز النجوم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويتكون من ۳۰ حلقة، تُعرض ٥ أيام أسبوعيًا.

مسلسل ميدتيرم





طرح البوستر الرسمي لمسلسل ميدترم للفنانة ياسمينا العبد في أول بطولة درامية مطلقة لها تمهيداً لعرضه قريباً على قناة ON ومنصة Watch it.

مسلسل ميد ترم بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، آخرون.

المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.



مسلسل قسمة العدل



المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وكشف برنامج ET بالعربي عن قصته التي تدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني،خالد كمال وغيرهم.