عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
٢ قهوة وقسمة العدل.. مسلسلات تنطلق قريباً قبل رمضان

مسلسل ٢قهوة
مسلسل ٢قهوة

تبدأ عدد من الأعمال الدرامية في العرض قريباً قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2026 في فبراير المقبل.

وأعلنت الشركة المتحدة عن عدد من الأعمال المقرر طرحها قريباً بداية من مسلسل 2 قهوة مع منصة يانغو بلاي مروراً بمسلسل ميدتيرم وقسمة العدل الذي دخل مراحل تحضيراته الأخيرة.

مسلسل ٢ قهوة

كشفت منصة يانغو بلاي بالتعاون مع الشركة المتحدة عن الموعد الرسمي لعرض العمل الدرامي الجديد "٢ قهوة"، والذي سينطلق عرضه على التطبيق يوم ٢٨ نوفمبر.

يقدم المسلسل دراما رومانسية مشوّقة تدور حول علاقة يحيى الوكيل بنيللي؛ علاقة تبدأ بتوافق وانسجام قبل أن تكشف الحياة عن اختلافات جوهرية تهدد استمرارها. ومع عودة طليقته وابنته إلى حياته، تعود مشاكل الماضي لتزيد العلاقة تعقيدًا، فتتطور الأحداث بمفاجآت تختبر مدى قوة الحب بينهما.

ويجمع "2 قهوة" في بطولته النجم أحمد فهمي والنجمة مرام علي، إلى جانب نخبة من أبرز النجوم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويتكون من ۳۰ حلقة، تُعرض ٥ أيام أسبوعيًا.

مسلسل ميدتيرم 

 

طرح البوستر الرسمي لمسلسل ميدترم للفنانة ياسمينا العبد في أول بطولة درامية مطلقة لها تمهيداً لعرضه قريباً على قناة ON  ومنصة Watch it. 

مسلسل ميد ترم بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، آخرون.

المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.


مسلسل قسمة العدل


المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وكشف برنامج ET بالعربي عن قصته التي تدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني،خالد كمال وغيرهم.

٢ قهوة ميد تيرم قسمة العدل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

