قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء سمير فرج: الشباب يتصدر المشهد الانتخابي والمشاركة مسؤولية وطنية
سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير
مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير
علا محمد

شارك مغني المهرجانات مسلم متابعيه أحدث جلسة تصوير جديدة احتفالا بعودته إلى طليقته يارا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

شارك مسلم صور الجلسة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع زوجته يارا بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل، إذ ظهر مرتديا معطف بنقشة النمر، وارتدت يارا معطف من الفرو، وكتب مسلم على الصور: "هل هناك أحد بجمالك؟".


وتفاعل عدد كبير من المتابعين وعلقوا: "اكتر اتنين مستنياهم يرجعوا ، أحلى عودة علاقات، تحفة الصور، أحلى رجوع، اوعى على الأخبار اللي تجنن دي، أحلى رجوع ده ولا إيه".

وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

مغني المهرجانات مسلم احدث جلسة تصوير طليقته يارا زوجته يارا البلوجر يارا تامر مؤدي المهرجانات مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

الإنتخابات البرلمانية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

بالصور

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند
ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية
الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية
الإنتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد