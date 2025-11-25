مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

شارك مغني المهرجانات مسلم متابعيه أحدث جلسة تصوير جديدة احتفالا بعودته إلى طليقته يارا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

شارك مسلم صور الجلسة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع زوجته يارا بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل، إذ ظهر مرتديا معطف بنقشة النمر، وارتدت يارا معطف من الفرو، وكتب مسلم على الصور: "هل هناك أحد بجمالك؟".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين وعلقوا: "اكتر اتنين مستنياهم يرجعوا ، أحلى عودة علاقات، تحفة الصور، أحلى رجوع، اوعى على الأخبار اللي تجنن دي، أحلى رجوع ده ولا إيه".

وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.