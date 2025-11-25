قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطماطم والبطاطس والدواجن.. أسعار أقل من التكلفة تهدد المربي والمزارع

الطماطم والبطاطس
الطماطم والبطاطس
شيماء مجدي

بينما يستفيد المستهلك من تراجع أسعار بعض المحاصيل والدواجن يتكبد المزارعون ومربو الدواجن خسائر فادحة مما يهدد استمرارهم بالإنتاج .

أسعار الطماطم 

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن  انخفاض أسعار البطاطس والطماطم والدواجن جعل “الطبيخ”  ارخص الأكلات ومع أن ذلك يسعد المستهلكين لكنه يشعل غضب المزارعين ومربي الدواجن ويكبدهم خسائر فادحة.

ولفت" أبوصدام" خلال تصريحات له  ،  إلي أن  الدواجن والطماطم والبطاطس تباع حاليا بالمزارع بأقل من سعر التكلفة ما يسبب خسائر كبيرة للمزراعين.

وأضاف أبوصدام أن عداية الطماطم وزن 18 كيلو تباع بسوق الجملة في المتوسط ب80 جنيها ويصل سعر كيلو الطماطم للمستهلك ب7 جنيهات فيما لا يتعدى سعره في الغيط ثلاثة جنيهات رغم أن تكلفة كيلو الطماطم الواحد علي المزارع يصل ل5 جنيهات ما يوضح الخسائر الكبيرة التي يتكبدها مزارعو الطماطم وسط رضا المستهلكين ما ينذر بأزمة قادمة وعدم استقرار متوقع لأسعار الطماطم في الأشهر القليلة القادمة متوقعا خروج الكثير من مزارعي الطماطم في العروة القادمة وقلة المعروض وارتفاع مجددا  للأسعار.

وأشار أبوصدام أن مزارعي البطاطس ليسوا أحسن حالا من مزارعي الطماطم فكيلو البطاطس في الغالب يباع في أسواق الجملة ب6.5 جنيه ليصل للمستهلك بنحو 8 جنيهات في الوقت الذي لا يزيد سعر كيلو البطاطس في الغيط عن 3 جنيهات رغم أن تكلفته علي المزارع يتعدي ال5جنيهات مما يثير غضب المزارعين ويعرضهم لخسائر كبيرة فيما لا يسمع صراخهم  أحد.
 

أسعار الفراخ

وأكد عبدالرحمن أن أسعار الفراخ البيضاء تباع في المزرعة بسعر لا يتعدي ال58 جنيها للكيلو رغم أن تكلفة الكيلو قد يصل الي 60جنيها ، ويباع للمستهلك غالبا ب70جنيها ما يوضح مدي خسارة المربين ويزيد القلق من تدهور أوضاع الثروة الداجنة في مصر.


وطالب أبوصدام بضرورة دعم المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية والعمل علي خفض أسعار المستلزمات الزراعية ووضع خطط عملية تساهم في استقرار الأسعار والحد من خسائر المنتجين مستقبلا حفاظا علي الأمن الغذائي ومنع حدوث أزمات مستقبلية واستمرار ازدهار التنمية الزراعية في مصر.

الفلاحين البطاطس الطماطم الدواجن أسعار الطماطم

