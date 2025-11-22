قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أعلى سعر للطماطم 5 جنيهات..انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق

الخضروات
الخضروات
منار عبد العظيم

انخفض عدد من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة. 

في خطوة إيجابية للمستهلكين، أعلن إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار بعض الخضروات، ومنها الطماطم، التي سجلت أسعارًا منخفضة بشكل ملحوظ.

 ورغم ذلك، يشهد سوق الخضروات تقلبات دائمة في الأسعار نتيجة لعوامل عدة، من بينها التغيرات الجوية.

في هذا السياق، أكد الحداد على أهمية توفير سعر عادل للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الربح والتضامن الاجتماعي.

الطماطم بسعر 3 جنيهات: انخفاض ملحوظ في الأسعار

تعتبر الطماطم من أبرز الخضروات التي تشهد تقلبات في أسعارها بشكل دوري. 

وفقًا لتصريحات إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، فإن سعر الطماطم شهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعرها إلى 3 و 4 جنيهات في أسواق الجملة، بينما تباع الطماطم الفاخرة بسعر 5 جنيهات فقط.

 هذا الانخفاض يعد بمثابة خبر سار للمستهلكين الذين عانوا في فترات سابقة من ارتفاع أسعار الطماطم بشكل غير مبرر.

تقلبات أسعار الجزر والفاكهة: تأثر السوق بالعوامل الجوية

على الرغم من الانخفاضات الملحوظة في بعض الأسعار، يشير الحداد إلى أن أسعار بعض السلع الأخرى مثل الجزر ما زالت تشهد تقلبات كبيرة.

 ويُسجل الجزر اليوم في سوق الجملة سعرًا يصل إلى 12 جنيهًا. 

هذه التقلبات تشير إلى تأثيرات قد تكون مرتبطة بالعوامل الجوية، التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والعرض، وبالتالي على الأسعار.

الربح العادل وأزمة تجار التجزئة

أشار الحداد إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في رفع الأسعار من قبل تجار التجزئة، وهو ما يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية. 

وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة أن يتحلى تجار التجزئة بالمسؤولية من خلال تحديد هامش ربح مناسب. 

وطالب بضرورة أن يتم البيع بأسعار عادلة، بما يضمن حقوق كل الأطراف بما في ذلك المواطن الذي يجب أن يحصل على السلعة بسعر مناسب. 

وأكد على أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار تؤدي إلى أزمات اقتصادية قد تكون لها تبعات سلبية على الاستهلاك.

التقلبات الجوية وتأثيرها على الأسعار

من جهة أخرى، أوضح الحداد أن التقلبات الجوية هي من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السلع الزراعية، حيث أن تقلبات الطقس قد تؤدي إلى انخفاض العرض أو زيادة في التكلفة، وبالتالي تؤثر على السعر النهائي في الأسواق. 

انخفاضً الخضروات الخضروات اليوم أسعار الخضروات والفاكهة تراجع أسعار الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

صخرة فيبساكسلا

المريخ يفاجئ ناسا.. اكتشاف صخرة غامضة لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر| ما القصة؟

كويكب

خطر يقترب من الأرض.. اصطدام محتمل يهدد الكوكب | ايه الحكاية ؟

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد