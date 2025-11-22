أعلى سعر للطماطم 5 جنيهات..انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق

انخفض عدد من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة.

في خطوة إيجابية للمستهلكين، أعلن إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار بعض الخضروات، ومنها الطماطم، التي سجلت أسعارًا منخفضة بشكل ملحوظ.

ورغم ذلك، يشهد سوق الخضروات تقلبات دائمة في الأسعار نتيجة لعوامل عدة، من بينها التغيرات الجوية.

في هذا السياق، أكد الحداد على أهمية توفير سعر عادل للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الربح والتضامن الاجتماعي.

الطماطم بسعر 3 جنيهات: انخفاض ملحوظ في الأسعار

تعتبر الطماطم من أبرز الخضروات التي تشهد تقلبات في أسعارها بشكل دوري.

وفقًا لتصريحات إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، فإن سعر الطماطم شهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعرها إلى 3 و 4 جنيهات في أسواق الجملة، بينما تباع الطماطم الفاخرة بسعر 5 جنيهات فقط.

هذا الانخفاض يعد بمثابة خبر سار للمستهلكين الذين عانوا في فترات سابقة من ارتفاع أسعار الطماطم بشكل غير مبرر.

تقلبات أسعار الجزر والفاكهة: تأثر السوق بالعوامل الجوية

على الرغم من الانخفاضات الملحوظة في بعض الأسعار، يشير الحداد إلى أن أسعار بعض السلع الأخرى مثل الجزر ما زالت تشهد تقلبات كبيرة.

ويُسجل الجزر اليوم في سوق الجملة سعرًا يصل إلى 12 جنيهًا.

هذه التقلبات تشير إلى تأثيرات قد تكون مرتبطة بالعوامل الجوية، التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والعرض، وبالتالي على الأسعار.

الربح العادل وأزمة تجار التجزئة

أشار الحداد إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في رفع الأسعار من قبل تجار التجزئة، وهو ما يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية.

وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة أن يتحلى تجار التجزئة بالمسؤولية من خلال تحديد هامش ربح مناسب.

وطالب بضرورة أن يتم البيع بأسعار عادلة، بما يضمن حقوق كل الأطراف بما في ذلك المواطن الذي يجب أن يحصل على السلعة بسعر مناسب.

وأكد على أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار تؤدي إلى أزمات اقتصادية قد تكون لها تبعات سلبية على الاستهلاك.

التقلبات الجوية وتأثيرها على الأسعار

من جهة أخرى، أوضح الحداد أن التقلبات الجوية هي من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السلع الزراعية، حيث أن تقلبات الطقس قد تؤدي إلى انخفاض العرض أو زيادة في التكلفة، وبالتالي تؤثر على السعر النهائي في الأسواق.