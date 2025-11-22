قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في مصر

محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 22-11-2025 على مستوى السوق الرسمية دون أي تغيير.
 

الدولار مستقر

وفقا لآخر تحركات داخل السوق والتي أظهرت سعر الصرف الأجنبي منذ إغلاق التداولات في البنوك الخميس، وعقب إعلان تثبيت سعر الفائدة في المعاملات المصرفية بقرار من لجنة السياسيات النقدية.

الدولار يتراجع

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أدنى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك “الاسكندرية، قناة السويس، الكويت الوطني”.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنوك “ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول”.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، أبو ظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، سايب، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر".

أعلى سعر دولار اليوم

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي".

