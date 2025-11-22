أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات موديل 2026 ..مواصفات مرسيدس S-Class 2025.. وماذا تقدم هونشي H9؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر.. أسعار ومواصفات

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة ضمن موديلات 2026، ويقدم السوق المصري باقة من الإصدارات المتنوعة، والتي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، حيث تتنوع من ناحية التصميمات والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتي تبدأ من 675 ألف جنيه.

نظرة شاملة عن سعر وأداء هونشي H9 في السوق السعودي

تستمر هونشي في توسيع اصداراتها داخل سوق السيارات الفاخرة في السعودية، عبر طراز H9 الذي يبرز كأحد أهم الإصدارات التي تقدمها العلامة الصينية في الفئة التنفيذية، والتي تقدم من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 239,900 ريال سعودي.

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

في خطوة قد تعيد تشكيل سوق السيارات في إحدى أكبر دول العالم، كشفت المحكمة العليا في الهند عن مقترح جديد يستهدف فرض حظر تدريجي على السيارات الفاخرة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، في محاولة لتسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية دون التأثير على شريحة المستهلكين في السوق الجماهيري.

كيا تؤجل إطلاق EV9 GT الكهربائية.. تفاصيل

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن تأجيل إطلاق النسخة عالية الأداء من طراز EV9 إلى أجل غير محدد، بعد الإعلان عن هذا الطراز قبل عام تقريبًا في معرض لوس أنجلوس.

مواصفات مرسيدس S-Class 2025 وسعرها في السعودية

تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في فئة السيارات الفاخرة داخل السوق السعودي عبر طراز S-Class موديل 2025 الذي يقدم بثلاث فئات ويبدأ سعره من 627,000 ريال سعودي.