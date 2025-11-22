أول تعليق من ترامب على إستقالة مارجوري تايلور

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار عضو مجلس النواب مارجوري تايلور جرين بالتقاعد من الكونجرس خبر ممتاز للبلاد.

و أعلنت عن مغادرتها الكونغرس في 5 يناير 2026، على خلفية النزاع مع الرئيس ترامب أن الرئيس الأمريكي ، مؤكدة أن الأخير يحتضن من هم مستعدون لخيانته، وليس أولئك الذين ساعدوه في الفوز بالانتخابات.

وقال مارجوري تايلور غرين في تصريحات له : سياسة "أمريكا أولا" لا يجب أن تشمل الحكومات الأجنبية في ممرات السلطة

وأضافت مارجوري تايلور غرين قائلة : المجمع السياسي الصناعي الأمريكي يستخدم الأمريكيين لكن حياة السكان لا تتحسن.

وتابعت : ضرائب دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب دائما لتمويل الحروب الأجنبية والمساعدات والمصالح الخارجية

وزادت : المصالح العالمية تبقى أولوية لواشنطن بينما يزداد الدين الأمريكي وتنخفض القوة الشرائية للدولار

وأكملت : أتوقع هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي عام 2026.

وختمت: هزيمة الجمهوريين المحتملة في انتخابات الكونغرس 2026 ستؤدي إلى ضرورة حماية ترامب من العزل.