مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟

أعلنت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين استقالتها من الكونجرس ومغادرتها المنصب في 5 يناير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أعلن إلغاء دعمه للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين بعد فترة طويلة من التحالف السياسي بينهما، في خطوة تُعد من أبرز التحولات داخل صفوف الحزب الجمهوري خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب ماذكرت ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، في 15 نوفمبر 2025، فقد شدد ترامب على إن جرين انشغلت بالشكاوى المتواصلة وتبني مواقف وصفها بأنها غير مفيدة، مؤكدًا أنه لم يعد يرى أنها تسير في الاتجاه الذي يخدم رؤيته السياسية.

مرشح بديل

وأبان أنه يفكر بجدية في دعم مرشح محافظ بديل في حال خوضها الانتخابات التمهيدية المقبلة.

وجاء هذا التحول بعد توترات متصاعدة بين الجانبين، حيث تبنت جرين خلال الفترة الماضية مواقف اعتبرها ترامب خروجًا عن الاصطفاف التقليدي داخل الحزب، خاصة فيما يتعلق بملفات الشفافية والضغوط التي مارستها للكشف عن وثائق حساسة مرتبطة بقضية جيفري إبستين.

فيما صرحت جرين أنها لم تعد مرتبطة بترامب كما كانت سابقًا، وأن أولويتها باتت خدمة دائرتها الانتخابية بشكل مستقل.