العمل: حريصون على تطبيق مواد القانون الجديد لحماية حقوق العمال

أكد السيد الشرقاوي مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، أن الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ مواد القانون الجديد وحماية مصالح وحقوق العمال.

وقال السيد الشرقاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الوزارة نفذت حملات تفتيش على المنشآت لضمان حقوق العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود العمل ".

وتابع :" القانون الجديد يتم تطبيقه على أرض الواقع وأصحاب منشآت كثيرة يستجيبون لبنود القانون الجديد ".

واكمل الشرقاوي :" نقوم بعقد ندوات تثقيفية لأصحاب الشركات بأهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن القانون الجديد أحدث التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل ".

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات... وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة..وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار..