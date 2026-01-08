وزير الاستثمار يثمن دور حسام هيبة في تطوير منظومة العمل بالهيئة

كرّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

ووجّه الوزير الشكر لحسام هيبة، مؤكدًا أنه قدّم جهودًا مخلصة طوال فترة توليه رئاسة الهيئة، وأسهم بدور بارز في حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن العمل على ملفات التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالهيئة.



وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشهد تسليمًا وتسلمًا حضاريًا في وجود القيادات السابقة والحالية، بما يعكس روح التعاون والرغبة في استكمال ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية، ومواصلة مسار الإصلاحات التي تم تنفيذها.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هناك عددًا من الملفات التي سيعمل عليها المهندس محمد الجوسقي خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال جهود الإصلاح والتطوير، مؤكدًا حرصه على المتابعة اليومية لأداء الهيئة ومقترحات تطوير العمل بها.

ومن جانبه، أعرب السيد حسام هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله جاء ثمرة للعمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق العمل بالهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للهيئة في المرحلة المقبلة.

وبدوره، أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث داخل الهيئة، وتعزيز التعاون مع جميع العاملين بها، إلى جانب الاستماع إلى مختلف المقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات التي أسهمت بفاعلية في دعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.