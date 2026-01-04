المهندس حسن الخطيب يشكر حسام هيبة على فترة رئاسته لهيئة الاستثمار وما بذله من جهود خلال فترة عمله

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيساً تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلفاً حسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة يأتي لاستكمال منظومة الإصلاح والتطوير وما يجري من جهود لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المهندس محمد الجوسقي من القيادات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، مؤكداً على التكاتف لمواصلة مسيرة النجاح، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني.

توجيه الشكر لحسام هيبة

كما تقدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالشكر لحسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المجهودات التي قدمها خلال فترة عمله، وما بذله من جهود صادقة لتطوير منظومة العمل بالهيئة، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه.

طفرة ملموسة في تطوير بيئة الأعمال

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة شهدت خلال فترة تولي المهندس حسام هيبة طفرة ملموسة في تطوير بيئة الأعمال ، وتقديم حلول مبتكرة للمستثمرين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، متمنيا له التوفيق والسداد في خطواته المقبلة.