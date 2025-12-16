قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حسام هيبة: انخفاض ملحوظ في عدد شكاوى الشركات بفضل تحسين بيئة الاستثمار

حسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
حسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
علياء فوزى

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر “NeoGen” للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة، والذي عُقد برعاية الغرفة التجارية الكندية، وبمشاركة حكومية ورجال الأعمال.

وشارك حسام هيبة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، وبحضور المهندس عبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسالي جورج، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد الناصر طه، مستشار وزير الإسكان السعودي. 

وأكد حسام هيبة أن الفكر التكنولوجي بطبيعته غير تقليدي وسريع التطور، الأمر الذي يستدعي تبني أطر تشريعية وتنظيمية مرنة ومواكبة لهذا التحول. 

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة العمل المناسبة من خلال إصدار وتحديث القوانين واللوائح المنظمة، بما يتماشى مع هذا الفكر الحديث، مشددًا على أن دعم القطاعات التكنولوجية المتقدمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

كما استعرض رئيس الهيئة أبرز الحوافز الاستثمارية التي تعمل الهيئة على تقديمها لشركات تكنولوجيا العقارات العالمية (PropTech)، مؤكدًا أن الهيئة تعتبر هذا القطاع أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة بين التكنولوجيا والعقارات، لما له من دور محوري في رفع كفاءة التطوير العقاري، ودعم التحول الرقمي للمدن الجديدة، وجذب استثمارات نوعية عالية القيمة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو تعزيز مفهوم المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وقال حسام هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى إدارة وتنسيق هذه الحوافز من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، وإتاحة الرخصة الذهبية لمشروعات PropTech الاستراتيجية، بما يضمن سرعة التأسيس والتشغيل، وتيسير إجراءات التسجيل والتراخيص الرقمية، مع إتاحة أنظمة استثمارية متنوعة تشمل المناطق التكنولوجية، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية وفقًا لطبيعة النشاط.

وأضاف أن الشركات العاملة في هذا القطاع يمكنها الاستفادة من حوافز مالية وضريبية متعددة، تشمل خصمًا من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، ونظمًا جمركية مبسطة على المعدات والبرمجيات، إلى جانب حوافز إضافية للشركات التي تعتمد على البحث والتطوير، أو تنقل المعرفة والتكنولوجيا، أو تدعم الشراكات بين المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا.

تفعيل وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة

وفي هذا السياق، أكد حسام هيبة أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة وتعزيز دور مركز تسوية منازعات المستثمرين، باعتبارهما من الآليات الرئيسية لدعم بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه قد لوحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض عدد الشكاوى والمشكلات الواردة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، بما يعكس كفاءة المنظومة المتكاملة التي تعمل عليها الدولة، وسرعة الاستجابة لتحديات المستثمرين، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

دمج التكنولوجيا مع التطوير العقاري

واختتم حسام هيبة بالتأكيد على أن الهيئة لا تقدم فقط حوافز استثمارية، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تجعل منها منصة مثالية لاندماج التكنولوجيا مع التطوير العقاري، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، والاقتصاد الوطني، ومدن المستقبل.

و قام الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، بتكريم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم بيئة الاستثمار، وجهوده المستمرة في تعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيدًا برؤية الهيئة ودورها المحوري في تطوير مناخ الاستثمار ودعم الشراكات الدولية.

هيئة الاستثمار المناطق الحرة المدن الذكية التطوير العقاري الشركات الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة تستخدم أطفالها فى التسول بالقاهرة| صور

صدى البلد

تكريم حسام العادلي رئيس محكمة الجنايات في ملتقى مناهضة العنف وتمكين ذوي الهمم

صورة أرشيفية

مصادرة 5 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد