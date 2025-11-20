حسام هيبة: الدولة حريصة على جذب استثمارات عالية القيمة

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة "مينهارت" السنغافورية، وبحضور الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية واستقطاب استثمارات نوعية في قطاع السياحة.

وخلال اللقاء، جرى بحث فرص الشراكة في تطوير مشروعات سياحية جديدة تستفيد من المقومات الطبيعية الفريدة والموقع الاستراتيجي لمصر كمقصد سياحي عالمي.

كما استعرض الجانبان الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ، بما يدعم توسع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، مشيرًا إلى حرص الدولة على جذب استثمارات عالية القيمة تساهم في رفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير.

وقال المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة "مينهارت"، بأن الشركة مستمرة في التوسع داخل السوق المصري نظرًا لما تتيحه مصر من فرص واعدة للاستثمار والنمو في مختلف القطاعات. وأكد أن مصر تمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو باقي أسواق القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري يشهد تطورًا إيجابيًا يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

اجتماعات دورية

وتواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشركات المحلية والدولية، في إطار التزام الدولة بتنمية بيئة الاستثمار ودعم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها السياحة والصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.