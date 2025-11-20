الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

يبحث المواطنون يوميا على أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار

ويقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 55 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 77 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا.

كذلك استقرا سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



ومن جانبه ، قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، إن التراجع الملحوظ فى سعر البيض يعود إلى وفرة الإنتاج بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال العامين الماضيين لمعالجة أزمة الأعلاف.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة، كان لها دور حاسم فى ضبط مدخلات الإنتاج، وتسهيل دخول الخامات من الموانئ، وتوفير العملة للمستوردين، مما أدى إلى استقرار الأسعار وارتفاع حجم المعروض.





فائض الإنتاج

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا فائضًا فى إنتاج الدواجن بنسبة تصل إلى 15%، وفائضًا فى إنتاج البيض يتراوح بين 20% و25%، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، لكنه فى الوقت نفسه تسبب فى خسائر للمنتجين والمزارع الصغيرة التى تمثل نحو 30% من القطاع.

وأكد سامح السيد أن تدنى الأسعار بشكل غير طبيعى يهدد استمرار المنتج الصغير، قائلا إن «المربيين يتعرضون لخسائر فعلية»، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل يوازن بين مصلحة المستهلك وحماية المزارع.

