قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن مناطق “امتداد رمسيس(1-2)- منطقة المهمات - وزارة المالية - مستشفى الحميات - مستشفى الصدر - السكة البيضاء - جامعة الأزهر - استاد القاهرة - نادي الزهور - نادي مدينة نصر - الهيئة العامة للطرق والكباري”.

كما أعلنت ضعف المياه عن منطقة مدينة التوفيق، وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء الجمعة الموافق 21/11/2025 وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 22/11/2025.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال ربط تغذية الشبكة الداخلية لجامعة الأزهر بمدينة نصر على خط 600 مم بجوار سور الجامعة بشارع عبد العزيز الشناوي.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.