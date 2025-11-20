البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

تراجعت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها منها الكتاكيت والدواجن بأنواعها والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس20 نوفمبر 2025، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بورصة الدواجن.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس20نوفمبر2025 و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء جنيهًا سعر 55: 56 جنيها، لتباع فى الأسواق 65: 66 جنيهًا.

اسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 77 و 78 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 87 و 88 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدى 120 جنيها فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعرها فى الأسواق 135 جنيها.

اسعار الفراخ اليوم

كم سعر كيلو صدور البانيه؟

وصل سعر كيلو البانيه مابين بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق والمنطقة السكنية، ويعتبر من أكثر السلع التي تلاقي طلباً واسعاً بشكل يومي في الأسواق .

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس



-سعر كرتونة البيض الأحمر 114 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 124 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيهات، لتباع للمستهلك 122 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهاً وتباع للمستهلك بـ 130 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الخميس

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس20 نوفمبر

=الكتكوت الأبيض بين 9 و9.50 جنيه

=الكتكوت الساسو بيور بين 10 و10.50 جنيه

=الكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات

=الكتكوت البلدي بين 7 و7.50 جنيه

=الكتكوت البلدي المشعر بين 7 و7.75 جنيه

=الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات

=كتكوت جيل ثان بين 9 و10 جنيهات

=كتكوت روزي بيور بين 9 و10 جنيهات

=كتكوت جميزة بيور بين 13.75 و14.50 جنيه

