قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر
أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر
رشا عوني

تراجعت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها منها الكتاكيت والدواجن بأنواعها والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس20 نوفمبر 2025، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بورصة الدواجن.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس20نوفمبر2025 و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء جنيهًا سعر 55: 56 جنيها، لتباع فى الأسواق 65: 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 26-10-2025 في بورصة الدواجن.. مستقرة لهذا السبب - الوطن
اسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 77 و 78 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 87 و 88 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدى 120 جنيها فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعرها فى الأسواق 135 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025.. تحديث جديد من بورصة الدواجن
اسعار الفراخ اليوم

كم سعر كيلو صدور البانيه؟

وصل سعر كيلو البانيه مابين بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق والمنطقة السكنية، ويعتبر من أكثر السلع التي تلاقي طلباً واسعاً بشكل يومي في الأسواق . 

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس


-سعر كرتونة البيض الأحمر 114 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 124 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيهات، لتباع للمستهلك 122 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهاً وتباع للمستهلك بـ 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الأقصر
سعر البيض اليوم الخميس

 

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس20 نوفمبر

=الكتكوت الأبيض بين 9 و9.50 جنيه
=الكتكوت الساسو بيور بين 10 و10.50 جنيه
=الكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات
=الكتكوت البلدي بين 7 و7.50 جنيه
=الكتكوت البلدي المشعر بين 7 و7.75 جنيه
=الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات
=كتكوت جيل ثان بين 9 و10 جنيهات
=كتكوت روزي بيور بين 9 و10 جنيهات
=كتكوت جميزة بيور بين 13.75 و14.50 جنيه
 

أسعار الفراخ اليوم الخميس أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ البيضاء أسعار الدواجن أسعار الفراخ البلدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نادية مصطفى

شكوك بوجود فساد .. نادية مصطفى تكشف تفاصيل أزمة ملف الإسكان بالموسيقيين

عبد الرحمن رشدى

عبد الرحمن رشدى يطرح أحدث أغنياته "فى الليل"

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد