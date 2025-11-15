البيض بـ 95 جنيها والفراخ بـ 55.. أخبار سارة عن أسعار الدواجن بالأسواق

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك انخفاضا في أسعار البيض وهناك انتظام كبير في قطاع الأمهات وإنتاج كتكوت التسمين وبيض المائدة .



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أسعار الدواجن من 55 لـ 60 جنيها للكيلو في المزرعة بنسبة تراجع حوالي 35 % ".

وتابع ثروت الزيني :" سعر كرتونة البيض العام الماضي وصلت لت 200 جنيه ولكن كرتونة البيض سعرها 95 جنيها في المزرعة بنسبة تراجع 35 % ".

وأكمل ثروت الزيني :" نقوم بإنتاج 16 مليار بيضة سنويا وهناك انتظام في الدورات الإنتاجية للدواجن ".

ولفت ثروت الزيني :" ننتج اكثر من 40 مليون بيضة يوميا وهناك زيادة تقدر 25 % من إنتاج البيض المائدة والدواجن ".، مضيفا:" لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن .



