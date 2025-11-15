أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم السبت 15-11-2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية وبورصات الدواجن، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين لحركة البيع والشراء والتغيرات اليومية في الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء: بلغ سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 61 و73 جنيهًا حسب المنطقة وجودة الذبح.

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في الجملة نحو 102 جنيه، ووصل للمستهلك حوالي 112 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بلغ سعر الكيلو في الجملة 88 جنيهًا، وفي محال التجزئة نحو 98 جنيهًا.

فراخ الأمهات: استقرت عند 55 جنيهًا في الجملة، بينما بلغ سعرها للمستهلك حوالي 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 15-11-2025 ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 118 جنيها لتصل للمستهلك ما بين 140 لـ150 حسب اختلاف المنطقة السكنية.

سعر كرتونة البيض الأحمر

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيها لتصل للمستهلك إلى 155 جنيها.

سعر البيض البلدي

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 155 لتصل في بعض الأماكن إلى 165 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت في السوق المحلي، وسجلت الأسعار:

الكتكوت الأبيض قطعان: بين 16 و16.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور: بين 11 و11.5 جنيه.

كتكوت ساسو: بين 10 و11 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: بين 6 و7 جنيهات.

الكتكوت الهجين: بين 8 و9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني: بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت روزي بيور: بين 9 و10 جنيهات.

سعر الكتكوت بشكل عام: يتراوح بين 20 و31 جنيهًا.