مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم السبت 15-11-2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

 شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية وبورصات الدواجن، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين لحركة البيع والشراء والتغيرات اليومية في الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء: بلغ سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 61 و73 جنيهًا حسب المنطقة وجودة الذبح.

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في الجملة نحو 102 جنيه، ووصل للمستهلك حوالي 112 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بلغ سعر الكيلو في الجملة 88 جنيهًا، وفي محال التجزئة نحو 98 جنيهًا.

فراخ الأمهات: استقرت عند 55 جنيهًا في الجملة، بينما بلغ سعرها للمستهلك حوالي 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 15-11-2025 ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 118 جنيها لتصل للمستهلك ما بين 140 لـ150 حسب اختلاف المنطقة السكنية.

سعر كرتونة البيض الأحمر

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيها لتصل للمستهلك إلى 155 جنيها.

سعر البيض البلدي

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 155 لتصل في بعض الأماكن إلى 165 جنيهًا.


أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت في السوق المحلي، وسجلت الأسعار:

الكتكوت الأبيض قطعان: بين 16 و16.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور: بين 11 و11.5 جنيه.

كتكوت ساسو: بين 10 و11 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: بين 6 و7 جنيهات.

الكتكوت الهجين: بين 8 و9 جنيهات.
كتكوت جيل ثاني: بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت روزي بيور: بين 9 و10 جنيهات.

سعر الكتكوت بشكل عام: يتراوح بين 20 و31 جنيهًا.

الفراخ البيض بورصة الدواجن الكتاكيت الفراخ البلدي

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

اسعاف

لودر يطيح بـ 3 سيارات ملاكي في القاهرة الجديدة

اسعاف

التحفظ على سائق لودر اصطدم بـ 3 سيارات ملاكي في القاهرة الجديدة

الأجهزة الأمنية

بدون لوحة.. تفاصيل سحب دراجة نارية من قائدها بالجيزة

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

