وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوة بخطوة .. طريقة عمل الفراخ الناجتس

ترغب العديد من الأمهات لعمل أكلات جديدة لأطفالهم خلال فترة الدراسة وتعد الفراخ الناجتس من الوجبات التي يعشقها جميع الأطفال ولكن ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة إلا أن الشيف فاطمة أبو حاتي قدمت طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل .

المقادير:

كيلو فراخ
نصف كوب بقسماط مطحون
نصف كيلو بطاطس مسلوقة بقشرها
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة بصل بودرة
ملعقة كبيرة بيكنج بودرة
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة البابريكا
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات فراخ


مقادير التغطية :

2 بيضة
4 ملاعق كبيرة لبن
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب دقيق
نصف كوب من البقسماط المطحون
نصف كوب كورن فليكس
طريقة عمل الفراخ ناجتس

طريقة تحضير الفراخ الناجتس :

في البداية نظفي قطع الفراخ جيدًا بالماء وانقعيها في وعاء به ماء وملح أوخل لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا ثم نظيفها جيدا وبعد ذلك صفيها من الماء وجففيها بمناديل المطبخ حتى تتأكدي من جفافها بشكل كامل.

ثم ضعى الفراخ في الكبة مع والثوم البودرة والبصل البودرةوالملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونصف كوب بقسماط وبابريكا وسكر ثم ضعي البطاطس المسلوقة بعد هرسها واخفقيهم جيدا


اما الخطوة التالية فهي وضع الدقيق في طبق متوسط الحجم ، وفى وعاء اخر ضعي الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس وملح وفلفل الاسود المطحون وقلبيهم جيدا وفي وعاء اخر ضعى 2 بيضة مع اللبن والملح والفلفل أسود وقلبيهم جيدا.

افردي جزء من الدجاج المفروم بين ورقتين زبدة بحجم متوسط وقطيعها أشكال مستطيل أو مربع ويمكن عمل أشكال لطيفة منها للأطفال مثل النجوم.

ضعي الدجاج في وعاء الدقيق ثم في البيض الممزوج باللبن ثم في خليط الدقيق والبقسماط والكورن فليكس ثم ضعي الدجاج في أطباق بها أكياس مفتوحة وبعد الإنتهاء احفظيها قليلا في الفريزر.

اقلي قطع الناجتس بالطريقة المعتادة في زيت غزير وساخن جدًا حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتقدم مع 

الناجتس الفراخ الناجتس طريقة عمل الفراخ الناجتس

