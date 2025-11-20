السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج

أنهت السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، والتي تجري غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة وهي: القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.



وتفتح السفارة أبوابها للناخبين اعتبارًا من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت عمّان داخل مقرها في حي عبدون ومقر القنصلية بالعقبة، حيث اتخذت البعثة الدبلوماسية جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة، بما في ذلك تجهيز لجان الاقتراع وتوفير مسارات واضحة لدخول وخروج الناخبين.



ويسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية، امتثالاً للقواعد المنظمة للتصويت بالخارج التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكدت السفارة حرصها على توفير جميع التسهيلات والإجراءات التنظيمية لضمان مشاركة واسعة في أجواء مناسبة، مع الالتزام الكامل بالإرشادات الرسمية.



كما توفر الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي: www.elections.eg جميع التفاصيل والتعليمات الخاصة بعملية التصويت للمصريين بالخارج، إضافة إلى تخصيص خط ساخن للاستفسارات على الرقم 065929807 خلال أوقات العمل الرسمية.

