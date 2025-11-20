الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي

رفض مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني اليوم الخميس، مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وأفاد مجلس الإفتاء في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مشروع القانون يتزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمي، من خلال إغلاقه ومنع المصلين من دخوله والصلاة فيه، وكذلك منع رفع الأذان، وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه.



وأوضح أن إجراءات الاحتلال تأتي من أجل تهويد المسجد الإبراهيمي بالكامل، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات الإسلامية، إضافة إلى عربدة المستوطنين في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق منازل المواطنين الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، في محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي.



وأضاف أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي يستباح فيه المسجد الأقصى، من خلال اقتحام المئات من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال وشرطته لباحات المسجد الأقصى المبارك، ما يشكل استفزازاً صارخاً.



وفي سياق متصل ، اقتحم مستوطنون، اليوم /الخميس/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت محافظة القدس، بأن 246 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

