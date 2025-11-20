5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل

بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي حول غزة، وإنشاء القوة الدولية، أطلقت الولايات المتحدة جهودًا متسارعة لتشكيل هذه القوة الجديدة.

5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة

ووفقًا لتقرير عرضته فضائية «العربية»، كشف مسئول أمريكي رفيع المستوى، أنه من المتوقع وصول أول أفواج هذه القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة في أوائل عام 2026، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أكد المسؤول، أن خمس دول أبدت بالفعل اهتمامًا مبدئيًا بالمساهمة في قوة الاستقرار الدولية.

في حين أوضح مسؤول أميركي آخر شارك في المناقشات أن أذربيجان وإندونيسيا هما الدولتان الأوفر حظًا للمشاركة حاليًا.

كما لفت إلى أنه من المتوقع أن تضم القوة مزيجًا من وحدات المشاة والهندسة والاستخبارات والشرطة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات غزة، وفق ما أفاد i24NEWS الإسرائيلي.



الهلال الأحمر يطلق «زاد العزة» الـ77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات لدعم أهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 77، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 77، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: نحو 47,400 بطانية، ونحو 74,250 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 9,300 خيمة لإيواء المتضررين.

كما تضمنت القافلة نحو 11,800 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، منها: نحو 7,450 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، و أكثر من 1,350 طن مواد بترولية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.



