سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

بالصور

أسماء عبد الحفيظ

 تتبيلة الفراخ المشوية، إذا كنت تبحثين عن طعم الفراخ المشوية اللذيذ الذي يشبه طعم المطاعم فهذه التتبيلة هي السر الذي سيمنحك مذاقًا رائعًا يجعل الجميع يسألك عن الطريقة، للشيف مصطفى العميدة.

المكونات لتتبيلة الفراخ المشوية  

  • دجاج مقطع حسب الرغبة صدور أو أوراك
  • كوب من الزبادي
  • ثلاث فصوص من الثوم المهروس
  • ملعقة صغيرة من البابريكا
  • نصف ملعقة صغيرة من الكركم
  • ملعقة صغيرة من الكمون
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
  • ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ
  • ملعقة صغيرة من الملح
  • عصير ليمونة واحدة
  • ملعقتان كبيرتان من الزيت
  • ملعقة صغيرة من الخل

طريقة التحضير تتبيلة الفراخ المشوية  

فراخ مشوية 


ضعي الزبادي في وعاء كبير ثم أضيفي الثوم والبهارات والملح والليمون والزيت والخل وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون تتبيلة متجانسة
ضعي قطع الفراخ في التتبيلة وقلبيها حتى تتشرب النكهة من كل الجوانب
غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويمكن تركه طوال الليل للحصول على طعم أعمق
اشوي الفراخ على الفحم أو في الفرن أو على الشواية حسب رغبتك مع التقليب من حين لآخر حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا

نصيحة مهمة
ادهني الفراخ أثناء الشوي بخليط من الزيت والليمون لتحافظ على طراوتها ونكهتها اللذيذة

التقديم
قدمي الفراخ المشوية مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي وسلطة الزبادي أو السلطة الخضراء واستمتعي بطعم لذيذ يشبه طعم المطاعم

